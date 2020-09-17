Математика 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко cтраница 1

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|2561
|В кафе на одной полке в случайном порядке стоят 50 чайных чашек: 30 зелёных, 10 красных и 10 синих. На другой полке в случайном порядке стоят 50 блюдец: 30 зелёных, 10 красных и 10 синих. Найдите вероятность того, что случайно выбранные чашка и блюдце будут зелёного цвета
Решение
|В кафе на одной полке в случайном порядке стоят 50 чайных чашек ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 6 Задание 4
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|2560
|Первый и второй насосы наполняют бассейн за 35 минут, второй и третий - за 40 минут, а первый и третий - за 56 минут. За сколько минут эти три насоса заполнят бассейн, работая вместе?
Решение
|Первый и второй насосы наполняют бассейн за 35 минут ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 6 Задание 11
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|2559
|В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке O, а угол BDC равен . Точка P лежит вне прямоугольника, а угол BPC равен . а) Докажите, что углы BCP и POB равны. б) Прямая PO пересекает сторону AB в точке F. Найдите DF, если BP=7 и
Решение
|В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке O, а угол BDC равен 22,5 градуса ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 6 Задание 16
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|2554
|Две трубы, работая одновременно, наполняют бассейн за 18 часов 40 минут, а одна первая труба наполняет бассейн за 40 часов. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?
Решение
|Две трубы, работая одновременно, наполняют бассейн за 18 часов 40 минут ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 11
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|2553
|Найдите точку максимума функции y=
Решение График
|Найдите точку максимума функции y=(x^2+ 196) /x ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 12 # Ошибка в ответе пособия у Ященко
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|2552
|Гигрометр измеряет влажность в помещении картинной галереи. Вероятность того, что влажность окажется выше 40%, равна 0,78. Вероятность того, что влажность окажется ниже 55%, равна 0,68. Найдите вероятность того, что влажность находится в пределах от 40% до 55%
Решение
|Гигрометр измеряет влажность в помещении картинной галереи ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 4
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|2551
|У Миши в копилке есть 2-рублёвые, 5-рублёвые и 10-рублёвые монеты. Если взять 10 монет, то среди них обязательно найдётся хотя бы одна 2-рублёвая. Если взять 15 монет, то среди них обязательно найдётся хотя бы одна 5-рублёвая. Если взять 20 монет, то среди них обязательно найдётся хотя бы одна 10-рублёвая. a) Может ли у Миши быть 30 монет? б) Какое наибольшее количество монет может быть у Миши? в) Какая наибольшая сумма рублей может быть у Миши?
Решение
|У Миши в копилке есть 2-рублёвые, 5-рублёвые и 10-рублёвые монеты ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 19
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|2550
|В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 сторона основания AB равна 4, а боковое ребро AA1 равно . На ребре DD1 отмечена точка M так, что DM:MD1=3:2. Плоскость параллельна прямой A1F1 и проходит через точки M и E. а) Докажите, что сечение призмы ABCDEFA1B1C1D1E1F1 плоскостью - равнобедренная трапеция. б) Найдите объём пирамиды, вершиной которой является точка F, а основанием - сечение призмы ABCDEFA1B1C1D1E1F1 плоскостью
Решение
|В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 сторона основания AB равна 4 ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 14
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|2549
|а) Решите уравнение б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
Решение График
|Решите уравнение sin^4(x/4) -cos^4(x/4) = cos(x-pi/2) ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 13
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|2548
|Решите неравенство
Решение График
|Решите неравенство (2*0.5^(x+2)- 0.5*2^(x+ 2)) (2log^2_{0.5)(x+2)- 0.5log_{2}(x+ 2)) <= 0 ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 15
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