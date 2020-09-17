Математика 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко cтраница 1

2561 В кафе на одной полке в случайном порядке стоят 50 чайных чашек: 30 зелёных, 10 красных и 10 синих. На другой полке в случайном порядке стоят 50 блюдец: 30 зелёных, 10 красных и 10 синих. Найдите вероятность того, что случайно выбранные чашка и блюдце будут зелёного цвета

Решение В кафе на одной полке в случайном порядке стоят 50 чайных чашек ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 6 Задание 4

2560 Первый и второй насосы наполняют бассейн за 35 минут, второй и третий - за 40 минут, а первый и третий - за 56 минут. За сколько минут эти три насоса заполнят бассейн, работая вместе?

Решение Первый и второй насосы наполняют бассейн за 35 минут ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 6 Задание 11

2559 В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке O, а угол BDC равен 22,5^@ . Точка P лежит вне прямоугольника, а угол BPC равен 135^@ . а) Докажите, что углы BCP и POB равны. б) Прямая PO пересекает сторону AB в точке F. Найдите DF, если BP=7 и CP=5sqrt2

Решение В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке O, а угол BDC равен 22,5 градуса ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 6 Задание 16

2554 Две трубы, работая одновременно, наполняют бассейн за 18 часов 40 минут, а одна первая труба наполняет бассейн за 40 часов. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?

Решение Две трубы, работая одновременно, наполняют бассейн за 18 часов 40 минут ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 11

2553 Найдите точку максимума функции y= (x^2+196)/x

Решение График Найдите точку максимума функции y=(x^2+ 196) /x ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 12 # Ошибка в ответе пособия у Ященко color{red}{14}

2552 Гигрометр измеряет влажность в помещении картинной галереи. Вероятность того, что влажность окажется выше 40%, равна 0,78. Вероятность того, что влажность окажется ниже 55%, равна 0,68. Найдите вероятность того, что влажность находится в пределах от 40% до 55%

Решение Гигрометр измеряет влажность в помещении картинной галереи ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 4

2551 У Миши в копилке есть 2-рублёвые, 5-рублёвые и 10-рублёвые монеты. Если взять 10 монет, то среди них обязательно найдётся хотя бы одна 2-рублёвая. Если взять 15 монет, то среди них обязательно найдётся хотя бы одна 5-рублёвая. Если взять 20 монет, то среди них обязательно найдётся хотя бы одна 10-рублёвая. a) Может ли у Миши быть 30 монет? б) Какое наибольшее количество монет может быть у Миши? в) Какая наибольшая сумма рублей может быть у Миши?

Решение У Миши в копилке есть 2-рублёвые, 5-рублёвые и 10-рублёвые монеты ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 19

2550 В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 сторона основания AB равна 4, а боковое ребро AA1 равно 5sqrt3 . На ребре DD1 отмечена точка M так, что DM:MD1=3:2. Плоскость alpha параллельна прямой A1F1 и проходит через точки M и E. а) Докажите, что сечение призмы ABCDEFA1B1C1D1E1F1 плоскостью alpha - равнобедренная трапеция. б) Найдите объём пирамиды, вершиной которой является точка F, а основанием - сечение призмы ABCDEFA1B1C1D1E1F1 плоскостью alpha

Решение В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 сторона основания AB равна 4 ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 14

2549 а) Решите уравнение sin^4(x/4)-cos^4(x/4)=cos(x-pi/2) б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [-(3pi)/2; pi].

Решение График Решите уравнение sin^4(x/4) -cos^4(x/4) = cos(x-pi/2) ! 36 вариантов ЕГЭ 2021 ФИПИ школе Ященко Вариант 5 Задание 13